Incidente stradale in Viale Regione Siciliana, un ferito grave e sono già 4 i morti nel 2020 (Di domenica 12 gennaio 2020) Un Incidente stradale si è verificato questa mattina in Viale Regione Siciliana a Palermo. Attorno alle 11 di questa mattina sulla Circonvallazione un uomo in sella a una moto è caduto sull’asfalto per causa ancora da accertare. L’Incidente in Viale Regione Siciliana è avvenuto lungo la corsia centrale in direzione dell’autostrada A29 per Trapani all’altezza del ponte di Viale Lazio. L’uomo è stato portato in gravi condizioni in ospedale Villa Sofia dove è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto un’ambulanza del 118 e gli agenti di Polizia Municipale del servizio antinfortunistica stradale chiamati a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Da chiarire se la moto si è schiantata a causa dell’urto da parte di qualche vettura. Intanto in provincia di Palermo si contano 4 morti lungo le strade del Palermitano in soli 10 giorni. Il 2020 ... Leggi la notizia su direttasicilia

