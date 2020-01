Incidente corso Europa a Genova: due persone sono morte carbonizzate (Di domenica 12 gennaio 2020) Una carambola di fuoco quella verificatasi a Genova: nella notte fra sabato 11 gennaio e domenica 12, infatti, è avvenuto un tragico Incidente in corso Europa. Due persone a bordo di un’auto sono rimaste carbonizzate dalle fiamme dopo lo scontro con un muretto a bordo strada. Una terza persona che viaggiava con loro, invece, è rimasta ferita. Quest’ultima è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 2.30 all’altezza del civico 333 prima dell’intersezione con via Timano. I ragazzi viaggiavano verso il centro della città. Genova, Incidente corso Europa Una prima ricostruzione di quanto accaduto nell’Incidente di corso Europa a Genova narra una tragedia che si aggiunge alle precedenti del sabato sera. Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, infatti, un’auto con a bordo giovani si è scontrata ... Leggi la notizia su notizie

