Grande Fratello Vip, una frase di un concorrente scatena il web (Di domenica 12 gennaio 2020) Una frase scatena il web Nonostante sia iniziata da poco la quarta edizione del Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti sono già al centro delle polemiche. Prima di entrare nella casa, hanno la piena consapevolezza di essere ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere. Eppure qualche volta sembra che dimentichino questo particolare, senza pensare alla conseguenze. Ivan Gonzalez, per esempio, durante una conversazione ha pronunciato una frase che è stata fortemente criticata. Anche se non ha menzionato direttamente l’ex fidanzata Sonia Pattarino, è chiaro che si riferisse a lei. Per questo motivo la diretta interessata non ha esitato a intervenire. ‘Nella mia vita sempre sono stato abituato così. Le donne hanno sempre scelto me, ma io non ho mai scelto nessuna’ Una frase scatena il web a pochi giorni dall’inizio del reality. E’ stata pronunciata da Ivan, il quale ... Leggi la notizia su kontrokultura

