Dove vedere Fiorentina-SPAL in diretta tv e streaming

Fiorentina-SPAL è un match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A, l'ultima del girone d'andata: fischio d'inizio previsto per le ore 15:00 di domenica 12 gennaio allo stadio Franchi.

Fiorentina-SPAL: come arrivano le due squadre

La Fiorentina è a caccia di una vittoria che manca ormai da moltissimo tempo: l'ultimo successo viola è datato addirittura 30 ottobre, quando la squadra – in quel momento allenata da Montella – espugnò il campo del Sassuolo per 1-2. I tifosi, però, guardano il bicchiere mezzo pieno: la cura Iachini sembra aver dato i suoi primi frutt, e ne è una dimostrazione la vittoria appena sfiorata a Bologna, Dove soltanto un gol di Orsolini a tempo scaduto ha tolto il sorriso al club di Rocco Commisso. La SPAL è ...

