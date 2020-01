Crisi in Libia, Di Maio corregge il tiro: «No a una missione militare, ma di pace come in Libano» (Di domenica 12 gennaio 2020) Se nell’intervista a La Stampa il capo politico del M5s aveva avanzato l’ipotesi dell’impiego di Caschi blu europei in Libia e «solo in un quadro di legalità internazionale sancito dall’Onu», sul possibile intervento europeo in Libia, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha corretto il tiro attraverso un post su Facebook. «In un quadro europeo, dobbiamo tenere a modello le missioni di pace, vere, autentiche, come Unifil in Libano», ha puntualizzato Di Maio. «La Libia non sono solo migranti. Nel Paese operano numerose cellule terroristiche. La Libia per noi è una questione di sicurezza nazionale e di stabilità dell’intero Mediterraneo». «La Libia è la dimostrazione che la guerra genera altra guerra – ha aggiunto il ministro degli Esteri – È per questo che L’Italia non sosterrà mai un altro intervento militare. Dobbiamo imparare dagli errori del ... Leggi la notizia su open.online

Agenzia_Dire : Il ministro degli Esteri @luigidimaio al lavoro per la crisi in #Libia: 'Presto tavolo con #Russia, #Turchia e… - berlusconi : I gravi sviluppi nel Mediterraneo, Libia e Medio Oriente rendono evidente sia la debolezza del governo di fronte a… - ispionline : Nella crisi internazionale più delicata per l’#Italia, quella della #Libia, la svolta potrebbe arrivare con l'inter… -