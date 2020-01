Calcio, Serie A 2020: Verona-Genoa 2-1. Gli scaligeri rimontano ed inguaiano i liguri (Di domenica 12 gennaio 2020) Nel posticipo delle ore 18.00 dell’ultima giornata del girone d’andata della Serie A di Calcio, l’Hellas Verona rimonta e batte per 2-1 il Genoa, con i liguri che restano in zona retrocessione, mentre gli scaligeri, con una gara in meno, si affacciano nella colonna sinistra della classifica. Nel primo tempo Sanabria già al 5′ scalda i guanti a Silvestri, mentre al quarto d’ora rispondono i padroni di casa con Lazovic che impegna Perin. Fase centrale della frazione senza emozioni, poi al 41′ a sorpresa passa il Genoa, grazie al gran filtrante di Barreca che pesca Sanabria, il quale questa volta non sbaglia e firma il vantaggio dei liguri. Nella ripresa al 54′ arriva l’occasione per il pari scaligero grazie al rigore concesso dall’arbitro per fallo di Romero: Verre non sbaglia ed è 1-1. La partita cambia e l’inerzia è tutta per i ... Leggi la notizia su oasport

