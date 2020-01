Alex Sandro: “Campioni di inverno? Ci interessa essere campioni del campionato” (Di domenica 12 gennaio 2020) Ai microfoni di 90simo minuto ha parlato il calciatore della Juventus, Alex Sandro. Tra poco la Juve affronterà la Roma allo Stadio Olimpico. Chi diventa campione di inverno quasi sempre vince il campionato. Quanto vi interessa essere campioni di inverno? “Certo che ci interessa. Ci interessa essere campioni del campionato. E’ una partita importantissima, possiamo prendere il primo posto in classifica. Abbiamo questo in mente e siamo venuti qua per vincere” Quanto temete la partita qui all’Olimpico? “E’ una partita sempre speciale. E’ sempre importante giocare qua e sempre difficile, ma siamo preparati, abbiamo fatto un buon allenamento. Sono sicuro che faremo una grande partita” L'articolo Alex Sandro: “campioni di inverno? Ci interessa essere campioni del campionato” sembra essere il primo su ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

