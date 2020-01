Xiaomi Mi A2 si aggiorna ad Android 10: partito il roll out dell’update (Di sabato 11 gennaio 2020) Xiaomi Mi A2 anticipa il suo successore, Mi A3, e diventa il primo smartphone della serie Android One di Xiaomi a ricevere l'aggiornamento ad Android 10, in roll out tramite OTA da questa sera con un pacchetto da scaricare dal peso di 1,3 GB. L'articolo Xiaomi Mi A2 si aggiorna ad Android 10: partito il roll out dell’update proviene da TuttoAndroid. Leggi la notizia su tuttoandroid

infoitscienza : Xiaomi Mi 9T Pro si aggiorna a MIUI 11.0.4 EU con patch di dicembre e altre novità - zazoomnews : Xiaomi Mi 9T Pro si aggiorna a MIUI 11.0.4 EU con patch di dicembre e altre novità - #Xiaomi #aggiorna #11.0.4… - AndroidNewss : #news Xiaomi Mi 9T Pro si aggiorna a #MIUI 11.0.4 EU con patch di dicembre e altre novità… -