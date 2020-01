Sci di fondo oggi, Sprint Dresda 2020: orario d’inizio, programma, tv e streaming (11 gennaio) (Di sabato 11 gennaio 2020) Dopo il Tour de Ski, il calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo prevede una due giorni dedicata agli Sprinter: si inizia oggi, sabato 11 gennaio, con una Sprint individuale in tecnica libera. Le qualificazioni femminili partiranno alle 11.00, mentre le qualificazioni maschili scatteranno alle 11.51. Fasi finali in programma dalle 13.30 per le donne e dalle 13.57 per gli uomini. Ghiotta occasione per Federico Pellegrino, vista anche l’assenza del norvegese Johannes Klaebo. La tappa di Dresda della Coppa del Mondo di sci di fondo sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile in chiaro su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine, come di consueto, OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale delle gare tedesche. programma 11 GENNAIO COPPA DEL MONDO SCI DI fondo ... Leggi la notizia su oasport

