Rosa Perrotta si scaglia contro una fan: “Tuo marito di cognome farà cornuto…” (Di sabato 11 gennaio 2020) Una fan di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione fa un complimento a Pietro, l’ex tronista l’ha attacca duramente su Instagram Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip nelle ultime ore Rosa Perrotta, ex tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A Uomini e Donne la Perrotta lasciò la trasmissione con Pietro Tartaglione, a distanza di più di due anni i due continuano a mostrarsi sempre più innamorati e complici. Dopo la scelta Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta non si sono più separati, i due sono andati presto a convivere e pochi mesi fa sono diventati genitori per la prima volta, il piccolo Dodo ha portato estrema felicità e amore nella loro vita. La Perrotta poche ore fa si è scagliata duramente contro una fan, quando si tratta di Pietro è sempre molto gelosa. La ragazza ha fatto un complimento a ... Leggi la notizia su nonsolo.tv

