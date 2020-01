Rassegna stampa, i titoli dei quotidiani in edicola oggi (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPolitica interna in primo piano sui quotidiani in edicola oggi, sabato 11 gennaio. A tener banco, in particolare, è il referendum per la legge elettorale, ora possibile grazie alle firme ‘prestate’ dalla Lega di Salvini alla causa. Ma spazio anche al Movimento Cinque Stelle, con Di Maio che si sente “tradito” ma che assicura: “Non mollo”. Tra i titoli delle prime, poi, ancora la ‘Brexit’ reale operata da Harry e Meghan. Infine, il calcio: tempo di anticipi, stasera all’Olimpico c’è Lazio-Napoli. L'articolo Rassegna stampa, i titoli dei quotidiani in edicola oggi proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

