Per dimostrare il suo amore regala alla fidanzata un bagno nel latte di cioccolato e fa installare una vasca da bagno dal costo di 12 mila euro (Di sabato 11 gennaio 2020) Per dimostrare il suo amore nei confronti della sua splendida fidanzata il milionario Danny Karne ha deciso di farle un regalo molto particolare. L’uomo, di origine inglese, è soprannominato da tutti “Lambo” per il suo amore per le auto della Lamborghini. Danny Kanne ha deciso di fare un regalo alla sua fidanzata da mille e una notte: regalarle un bagno nell’oro nero. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, ha comprato una particolare vasca da bagno dal costo di 10 mila sterline, quasi 12 mila euro, che eroga latte al cioccolato così da permettere alla propria donna di immergersi nella vasca e di fare un bagno unico. L’idea del particolarissimo regalo è nata al milionario inglese durante un viaggio in Egitto dove è rimasto affascinato dalla figura della mitica Cleopatra. Cleopatra, per rimare bellissima, si immergeva nel latte di capra. Così Danny Kanne ha pensato di ... Leggi la notizia su baritalianews

europainitalia : ?? 'Il Green Deal è un primo passo che l'Europa ha fatto per dimostrare che vuole impegnarsi nella lotta al cambiame… - stanzaselvaggia : L’agenzia delle dogane e dei Monopoli mi ha comunicato che martedì indirà una conferenza stampa e simulerà l’estraz… - Federicobarald3 : RT @VaeVictis: @AlbertoBagnai Hai scritto: «Un blocco è per sempre», quindi devi sbloccarlo per dimostrare al mondo che ti contraddici, ovv… -