Ospina | «Bisogna lavorare con tranquillità e fiducia Crediamo in noi» – VIDEO

David Ospina e il Napoli non si danno per vinti: le dichiarazioni del portiere azzurro dopo il KO contro la Lazio

David Ospina è convinto che il Napoli di Gattuso possa risollevarsi. L'estremo difensore dei partenopei confida che la squadra con un moto d'orgoglio riuscirà a superare le difficoltà. «Bisogna lavorare con tranquillità e fiducia. Crediamo in noi», ha sottolineato Ospina in zona mista dopo la sconfitta per 1-0 all'Olimpico contro la Lazio.

