Monsignor Fisichella: “Mi piacciono le statuine dei calciatori nel presepe” (Di sabato 11 gennaio 2020) Il Corriere del Mezzogiorno intervista il Monsignore Rino Fisichella, arcivescovo e presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Ieri era a Napoli per un convegno internazionale sul presepe. Del quale dice: «Davanti al presepe c’è il fascino di quel mistero per cui non sappiamo cosa succede ma ci si sente più buoni, si coglie di più il senso della riflessione, della meditazione, si capisce il valore del silenzio e soprattutto si scopre la bellezza dell’arte, della fantasia, della creatività, tutte cose che non dobbiamo dimenticare». Fisichella si dichiara favorevole a che nel presepe vengano inseriti anche elementi “profani”, come le statuine di calciatori, politici e personaggi del mondo dello spettacolo. «A me piace molto vedere come il presepe venga attualizzato. Nel presepe non ci sono solo le statuine classiche ma anche nuovi personaggi che dicono ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Monsignor Fisichella: “Mi piacciono le statuine dei calciatori nel presepe” Intervista al CorMez: “Il presepe non è… - giancarlo71 : Il presepe napoletano come strumento di evangelizzazione, l'appello di monsignor Fisichella - Notiziedi_it : Monsignor Rino Fisichella: “Dal presepe napoletano un messaggio speciale” -