M5S : Cancelleri - 'firme false? Si conclude vicenda che destò scalpore anche nel movimento' (2) : (Adnkronos) - Ieri il giudice monocratico ha inflitto un anno e dieci mesi ciascuno di carcere agli ex deputati nazionali Riccardo Nuti, Claudia Mannino e Giulia Di Vita. Un anno per gli ex parlamentari regionali Claudia La Rocca e Giorgio Ciaccio, autosospesi dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia

M5S - Dino Giarrusso agli attivisti siciliani : “Non vi siete fatti sentire per la nomina di Cancelleri contro il regolamento. Dovevate scrivere a Di Maio” – Audio : “Perché non avete fatto nulla per farvi sentire” per la nomina di Giancarlo Cancelleri al ministero dei Trasporti? “Sappiamo che da regolamento non lo può fare”. L’eurodeputato M5s Dino Giarrusso, parlando davanti ad un gruppo di attivisti siciliani, in un Audio registrato di nascosto e che circola nelle chat dei militanti, attacca il collega e principale esponente dei 5 stelle in Sicilia. Sotto accusa ...