L’Iran ammette l’abbattimento del jet ucraino Studenti in piazza contro il regime

L’Iran ammette : abbiamo abbattuto il volo ucraino per errore. Il comandante delle Forze aeree : responsabilità mia : Il ministro degli Esteri Zarif: l’incidente al Boeing precipitato mercoledì dovuto “a un errore umano in un momento di crisi provocato dagli americani”

L’Iran ammette di avere abbattuto per sbaglio l’aereo : «Errore imperdonabile» : Il Quartiere generale delle forze armato ha ammesso che il jet è stato scambiato per «un aereo nemico»

Aereo ucraino caduto - L’Iran ammette : «Abbattuto per errore» : Iran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, ...

Aereo ucraino precipitato - L’Iran ammette : «Abbattuto per errore» : Iran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, precipita un Boeing ucraino: 177 mortiIran, ...

L’Iran ammette - aereo ucraino abbattuto per errore : Iran, aereo ucraino precipitato a Teheran abbattuto dall’esercito. La conferma al termine delle indagini delle forze armate. Dopo le iniziale smentite di circostanza, l’Iran ammette che l’areo ucraino caduto a Teheran è stato colpito dalla difesa. C’è dunque un errore umano alla base della tragedia. Le autorità iraniane hanno quindi confermato le ricostruzioni fatte in questi giorni dalle capitali occidentali. Il ...

Boeing ucraino - L’Iran ammette di averlo abbattuto : scambiato per “aereo nemico” - 176 morti. Rohani : “Errore umano imperdonabile” : Teheran ammette di aver abbattuto “involontariamente” il Boeing ucraino precipitato quattro giorni fa poco dopo il decollo dall’aeroporto Imam Khomeini di Teheran, provocando 176 morti. Dopo aver negato ogni responsabilità ed essersi inizialmente rifiutato di consegnare a Kiev le scatole nere, l’Iran ha fatto retromarcia spinto dalle pressioni internazionali e comunicato l’esito dell’indagine interna. Il Quartier ...

Boeing ucraino caduto - L’Iran ammette di averlo abbattuto : scambiato per “aereo nemico” - 176 morti. Rohani : “Imperdonabile” : Il Quartier generale delle Forze armate iraniane ha ammesso che il Boeing precipitato quattro giorni fa poco dopo il decollo dall’aeroporto Imam Khomeini di Teheran è stato “erroneamente” e “involontariamente” preso di mira dalle forze di difesa aerea iraniane che lo hanno scambiato per un “aereo nemico“. Tutti i 176 tra passeggeri e membri dell’equipaggio del 737 dell’Ukraine International Airlines sono morti ...

L’Iran ammette di aver abbattuto per errore l’aereo ucraino - ma dà comunque la colpa agli Usa : L’ammissione è arrivata. L’Iran – a partire dalle parole del presidente Hassan Rohani – ammette che si è trattato di un «imperdonabile errore umano» nei confronti di quello che è stato scambiato per un «velivolo ostile». Dell’equipaggio e dei passeggeri del volo 737 dell’Ukraine International Airlines non è rimasto in vita nessuno. 176 vittime in totale, 57 delle quali canadesi. La responsabilità ...

Disastro aereo - L’Iran ammette : “Abbattuto dai militari per errore umano” : Dopo le pesanti accusedel presidente del Canada, appoggiato da Trump, l’Iran ammette. Disastro aereo causato da un errore umano dei militari. Una dichairazione che ha sorpreso tutti, fatta eccezione per Usa e Canada. Infatti questa mattina, dopo appena quattro giorni dalla caduta del boeing 737 ucraino contenente 176 persone, l‘Iran ha preso posizione, ammettendo l’errore. […] L'articolo Disastro aereo, l’Iran ...

L’Iran ammette : l’aereo ucraino abbattuto da missili per “errore umano” : L’Iran ammette la responsabilità per l’incidente aereo che ha coinvolto un Boeing 737 della Ukraine International Airlines e in cui sono morte 176 persone. Il velivolo è esploso vicino l’aeroporto di Teheran l’8 gennaio e la causa, come ammettono i militari iraniani, sarebbe stato un errore umano. Boeing esploso in Iran: un errore umano dietro i missili I sistemi di difesa antiaerea iraniani avrebbero erroneamente preso di mira il ...

Aereo ucraino precipitato - L’Iran ammette : “Colpito da un missile per errore” : L'Iran ha ammesso che l'Aereo della Ukraine Airlines caduto dopo il decollo da Teheran è stato abbattuto da un missile delle sue forze armate. "Siamo profondamente dispiaciuti per questo disastroso errore” scrive su Twitter il presidente iraniano Hassan Rouhani, assicurando che “le indagini continueranno per identificare e perseguire i responsabili di questo errore imperdonabile”.Continua a leggere

L’Iran ammette : abbiamo abbattuto il volo ucraino per errore : Il ministro degli Esteri Zarif: l’incidente al Boeing precipitato mercoledì dovuto “a un errore umano in un momento di crisi provocato dagli americani”

Aereo caduto a Teheran - L’Iran ammette : «Abbattuto per errore» : Alla fine arriva l’ammissione. L’Aereo ucraino caduto a Teheran è stato abbattuto per errore. La notizia è diffusa prima dalla tv iraniana, poi confermata dal quartier generale delle Forze armate iraniane in un comunicato. Il quartier generale ha affermato anche che metterà in atto «riforme essenziali nei processi operativi per evitare simili errori in futuro» e che perseguirà legalmente «coloro che hanno commesso ...