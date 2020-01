L’11 gennaio 1967 la Experience registrò Purple Haze di Jimi Hendrix, nata in un camerino di Londra (Di sabato 11 gennaio 2020) Purple Haze di Jimi Hendrix era il singolo che tutti cercavano dopo il successo di Hey Joe. Un mese prima, il 26 dicembre 1966, il leggendario chitarrista attendeva nel camerino prima di esibirsi all'Upper Cut Club di Londra. Jimi scaldava le sue mani e il suo strumento, dunque manovrava sulle corde come solo lui sapeva fare per trovare l'energia necessaria per salire sul palco. In quella stanza c'era anche Chas Chandler, l'ex bassista degli Animals di House Of The Rising Sun che era diventato il suo manager. Jimi arpeggiava e riffava, finché alcune note incuriosirono Chas e tutti gli altri presenti. Tutte le teste si voltarono verso di lui e Chandler, rapito dall'intuito, gli disse: "Hey, rifallo". Hendrix obbedì ed eseguì nuovamente il riff destinato all'intro del brano, e il suo manager non ebbe più dubbi: "Questo sarà il prossimo singolo". Poco tempo dopo arrivarono le ... Leggi la notizia su optimaitalia

