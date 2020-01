In Messico un ragazzo di 11 anni ha ucciso un insegnante e ferito altre sei persone prima di uccidersi (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel nord del Messico – a Torreón, nello stato del Coahuila – un ragazzo di 11 anni ha ucciso un insegnante e ferito altre sei persone, compresi cinque studenti, prima di uccidersi. È successo in una scuola privata e al momento Leggi la notizia su ilpost

