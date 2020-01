Il padrone muore, il cane abbaia per chiedere aiuto (Di domenica 12 gennaio 2020) Il cane è davvero il migliore amico dell’uomo. E questa storia ne è l’ennesima dimostrazione. Siamo a Lanuvio, in provincia di Roma. Qui un uomo è morto per un malore mentre si trovava insieme al suo amato amico a quattro zampe. Il cane non lo ha mai lasciato da solo e ha abbaiato tutto il giorno per chiedere aiuto. Gli abitanti di via Ornarella a Lanuvio conoscevano molto bene l’uomo di 65 anni. Da tempo ormai viveva da solo con il suo animale domestico, da quando aveva divorziato dalla moglie. Quando i vicini di casa hanno sentito abbaiare il cane, dopo un po’ si sono insospettiti, perché non ne voleva assolutamente sapere di smettere. Così si sono avvicinati all’abitazione e hanno cominciato a chiamare l’uomo. Nessuna risposta arrivava dall’abitazione. La ... Leggi la notizia su bigodino

