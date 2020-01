Il Mattino: il Napoli punta a Tsimikas, bloccato il discorso Rodriguez (Di sabato 11 gennaio 2020) Il centrocampo dovrebbe essere sistemato con l’arrivo di Demme e Lobotka, ma adesso il Napoli vuole risolvere anche quello del terzino sinistro che offra un’alternativa a Ghoulam. Secondo quanto riporta il Mattino la pista calda in questo momento sarebbe quella che porta a Konstantinos Tsimikas, 23enne greco dell’Olympiacos Il direttore sportivo Giuntoli sta lavorando anche sul terzino sinistro, situazione questa che però sarà legata alla partenza di Ghoulam. Un nuovo acquisto verrà messo a segno se uscirà il laterale algerino. Il nome caldo è quello di Konstantinos Tsimikas, 23enne greco dell’Olympiacos, un profilo giusto anche per la prospettiva futura ma ci sarà da convincere il club greco in lotta per vincere il campionato e impegnato a febbraio in Europa League contro l’Arsenal. L’altro terzino sinistro seguito è un altro greco, Koutris, anche lui dell’Olympiacos che ... Leggi la notizia su ilnapolista

