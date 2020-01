I funerali di Diego Lanfranchi, il bambino morto nello schianto con il bob (Di sabato 11 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, verranno celebrati i funerali del piccolo Diego Lanfranchi, il bambino morto a Val Viola, dopo che si è schiantato con il bob contro un albero, insieme al suo fratellino di un anno e mezzo. Dopo l’incidente sono stati portati entrambi in ospedale. Il più piccolo è stato dimesso poco dopo, ma Diego non ce l’ha fatta. I traumi riportati erano troppo gravi. La funzione funebre verrà celebrata nella chiesa parrocchiale di Semogo, intorno alle 14:30. L’intera comunità è sconvolta da quanto accaduto e il sindaco, per il giorno del funerale del bambino, ha proclamato lutto cittadino. Ecco quanto ha dichiarato: “Un piccolo segnale di vicinanza che vogliamo dare, unitamente a tutta la nostra comunità, alla famiglia del bambino scomparso”. Sulla vicenda ... Leggi la notizia su bigodino

