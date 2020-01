Grande Fratello Vip, colpo di scena tra Pago e l’ex Serena Enardu, si riaccende la passione. Ecco cos’è successo (Di sabato 11 gennaio 2020) C’è chi aspettava grandi drammi, urla o pesanti accuse. In realtà l’incontro nella casa del “Grande Fratello Vip” tra gli ex fidanzati Pago e Serena Enardu è stato diretto, ma anche con sorprendenti attimi di tenerezza. L’ex coppia è scoppiata la scorsa estate durante “Temptation Island Vip”. Serena non era più convinta di continuare una storia che durava ormai da sette anni. Pago, per sua stessa ammissione, non ha più voluto rivedere l’ex e nemmeno ascoltarla, c’è voluto il “Grande Fratello Vip” per riunirli sotto lo stesso tetto, anche se per poco tempo. Il televoto da casa, infatti, un po’ sadicamente ha sancito che Serena non avrebbe potuto rimanere nella Casa e quindi condividere con l’ex l’esperienza sotto gli occhi delle telecamere del reality di Canale 5. Appena Serena ha visto il suo ex gli è corsa incontro e gli ha detto: ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

