Giancarlo Cancelleri apre all’addio di Di Maio (Di sabato 11 gennaio 2020) Il MoVimento 5 stelle è pronto a una fase di transizione se Di Maio lascia: dopo le tante uscite di solidarietà di questi giorni Giancarlo Cancelleri, oggi viceministro alle infrastrutture dopo essere stato deputato regionale in Sicilia e dipinto come uno degli uomini forti del M5S, apre all’addio del Capo Politico pronosticato in questi giorni dal Fatto Quotidiano. “Luigi di Maio ha fatto un grandissimo lavoro, ha portato il Movimento a risultati incredibili. Oggi sta facendo una grande lavoro come ministro degli Esteri. Se deciderà di abbandonare il ruolo di capo politico, saremo pronti a sostenerlo in questo passaggio nel quale il comitato di garanzia dovrà prendere le redini del Movimento per affidarlo al successivo capo politico”, ha detto a Caltanissetta. Giancarlo Cancelleri apre all’addio di Di Maio “Nessuno oggi può sostenere che Di Maio non sia ... Leggi la notizia su nextquotidiano

