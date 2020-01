Francesca De Andrè, clamorosa gaffe a Guess My Age (Di sabato 11 gennaio 2020) L’ex gieffina Francesca De Andrè non riconosce Benicio Del Toro e fa una gaffe in tv Francesca De Andrè si rende protagonista di una terribile gaffe in televisione. Nel corso di una nota trasmissione televisiva, infatti, non ha saputo riconoscere l’attore premio Oscar Benicio Del Toro. Una piccola leggerezza per la giovane donna che aveva partecipato qualche anno fa al Grande Fratello. La ragazza forse è troppo giovane per ricordarsi di questo attore, ma sicuramente non ci ha fatto una bella figura quando si è chiesta chi fosse questo personaggio con aria dubbiosa. Insomma, una risposta che ha fatto vergognare non poco probabilmente, chi era intorno a lei. La bella 29 enne, modella, showgirl e cantante è nota al pubblico soprattutto per aver partecipato al Grande Fratello e per essere la nipote del famoso cantautore. In un programma televisivo molto famoso ha giocato ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Francesca De Andrè, clamorosa gaffe a Guess My Age - - elle_x01 : Boh pensiamo positivo. Almeno non c'è una Francesca De Andrè #gfvip - zazoomblog : Francesca De Andrè innamorata: «Convivo con il mio fidanzato Giorgio Tambellini. Ho capito l‘errore fatto» -… -