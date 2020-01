Firenze | donna aggredita nei pressi degli uffizi | un uomo in fuga ricercato dai

Firenze : furto di 10.000 euro in un negozio in centro - vittima una donna del Kazakistan : La 28enne si è accorta di aver subito il furto quando si è presentata alla cassa per pagare alcuni abiti. Dopo alcuni minuti il portafoglio svuotato del denaro è stato trovato da una commessa in un angolo del negozio.

Firenze - donna viene ricoverata per influenza : ma in pochi giorni muore a causa di batterio killer : Sono in corso alcuni accertamenti sanitari in un ospedale di Firenze, dove una donna di 51 anni ricoverata per quella che sembrava una normale influenza è morta in pochi giorni a causa di un batterio killer, che ha impedito al corpo di reagire agli antibiotici. La direzione sanitaria della Usl Toscana Centro ha spiegato che la donna "é deceduta per una setticemia fulminante ed è, al momento, risultata positiva solo al batterio escherichia ...

Firenze - incidente stradale : donna di 52 in scooter è grave dopo aver urtato una ragazza che attraversava : E' accaduto in via Giovanni da Marignolli. La scooterista ha avuto la peggio, probabilmente nel tentativo di evitare la ragazza. Gli agenti della polizia municipale incaricati dei rilievi hanno ascoltato diversi testimoni e i loro racconti, insieme alle immagini di una telecamera, potranno fornire dati utili per ricostruire la dinamica dell'incidente

Donna muore sotto un tram a Torino - ennesimo incidente dopo quelli di Milano e Firenze : tanti morti e feriti in meno di un mese : Ancora un incidente in una grande città italiana che vede coinvolto un tram: una Donna è morta a Torino dopo essere stata travolta da un mezzo. La tragedia è avvenuta questa mattina in piazzale Romolo e Remo, all’estrema periferia settentrionale della città. La vittima, una pensionata di 77 anni, stava attraversando la strada in corso Giulio Cesare, una delle arterie che corrono in linea retta verso il centro storico, quando è stata ...

Firenze : donna investita dalla tramvia a Novoli. E’ grave. Servizio sospeso per i soccorsi : Secondo le prime informazioni, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno sollevato un vagone per liberarla. La donna era cosciente ma con lesioni gravi. Pesanti disagi alla circolazione in via Pratese e in via Pistoiese

Firenze : circondano una donna e tentano di derubarla. Interviene la Polfer : un arresto : E' stato arrestato un cittadino kosovaro di 42 anni per furto e il suo complice è stato denunciato. I due, notati dai Poliziotti in prossimità della fermata della tramvia a Porta al Prato per il loro atteggiamento sospetto, dopo aver atteso la discesa dei viaggiatori dal mezzo hanno circondato l’ignara vittima, una donna. Droga scoperta dalle unità cinofile

Coppia passeggia col cane a Firenze - uomo e donna accoltellati : accoltellati da uno sconosciuto mentre passeggiavano per strada con il loro cane. E' succeso stamattina Firenze, verso le 8.30, nella zona di viale Petrarca, tra via Aleardi e viale Pucci. Le vittime dono una donna e un uomo. Lei, di 39 anni, è stata ricoverata in gravi condizioni, lui ha riportato ferite lievi. La ricostruzione Secondo quanto riferito dalla polizia, l'aggressore, un uomo, avrebbe colpito con alcuni fendenti la Coppia e il loro ...

