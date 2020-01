Commette una rapina, poi fa autostop e non si accorge di salire nell’auto delle vittime (Di sabato 11 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarano di Napoli – Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli hanno proceduto al fermo di un 23enne del posto già noto alle forze di polizia ritenuto responsabile di una rapina ai danni di due coetanei che passeggiavano sul corso Europa. L’allarme al 112 era stato dato dalle vittime alle 23 circa di martedì 7: avevano segnalato di essere state più volte avvicinante da un ragazzo il quale con minacce di morte, spintoni e qualche percossa aveva chiesto loro prima il cellulare per fare una chiamata, poi due euro, infine aveva pretesto 25 euro che aveva intravisto nel portafoglio di uno dei due. Poi si era dileguato a piedi nel centro. Dopo pochi minuti dalla chiamata al 112 era intervenuta sul posto una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia di Marano che aveva acquisito le prime informazioni e la descrizione del tale ... Leggi la notizia su anteprima24

