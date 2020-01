Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2020: Therese Johaug resta in vetta dopo la sprint di Dresda (Di sabato 11 gennaio 2020) La Coppa del Mondo femminile di sci di fondo ha visto andare in archivio la sprint di Dresda: queste le graduatorie aggiornate dell’overall e delle classifiche sprint e distance, con la norvegese Therese Johaug che guida con ampio margine la generale e la distance su tutte le avversarie. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 1209 2 WENG Heidi NOR 842 3 NEPRYAEVA Natalia RUS 779 4 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 699 5 DIGGINS Jessica USA 644 40 COMARELLA Anna ITA 83 45 SCARDONI Lucia ITA 62 48 LAURENT Greta ITA 54 72 BROCARD Elisa ITA 17 96 FRANCHI Francesca ITA 3 99 CANCLINI Alice ITA 2 Classifica DISTANCE Coppa DEL Mondo femminile SCI DI fondo 2019-2020 1 Johaug Therese NOR 566 2 WENG Heidi NOR 441 3 DIGGINS Jessica USA 327 4 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 315 5 STADLOBER Teresa AUT 269 34 COMARELLA Anna ITA ... Leggi la notizia su oasport

