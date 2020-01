Calciomercato Inter, il colpaccio è servito: accordo con Eriksen [DETTAGLI] (Di sabato 11 gennaio 2020) Calciomercato Inter – Christian Eriksen e l’Inter sempre più vicini. I nerazzurri hanno raggiunto un’intesa di massima con gli agenti del calciatore danese per un contratto fino a giugno 2024. Ora servirà trovare l’accordo economico con il Tottenham che chiede 20 milioni, nonostante il calciatore sia in scadenza a giugno 2020. Marotta proverà ad abbassare le pretese degli Spurs, ma l’impressione è che alla fine il matrimonio si faccia. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Calciomercato Inter, il colpaccio è servito: accordo con Eriksen DETTAGLI CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

FabrizioRomano : Marotta conferma la linea dell’Inter per Arturo Vidal: “Dipende da tanti fattori, è un giocatore importante per noi… - FabrizioRomano : L’agente di Christian Eriksen può arrivare a Milano nelle prossime ore: l’Inter ci prova seriamente per il danese e… - DiMarzio : #Inter, si continua a lavorare sul fronte #Eriksen: gli aggiornamenti ? -