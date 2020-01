Bergamo, parti di calcestruzzo si staccano da una galleria: un’auto colpita, nessun ferito (Di sabato 11 gennaio 2020) Ancora un crollo in una galleria. Tra le 8 e le 9 di sabato mattina delle parti di calcestruzzo si sono staccate dalla volta della prima galleria della via Mala che dalla Valle di Scalve (nella zona di Dezzo) porta alla Valle Camonica (direzione Darfo) al confine tra le province di Bergamo e Brescia, provocando anche un incidente. Due auto che scendevano dalla Valle di Scalve sono riuscite a schivare i calcinacci caduti sulla strada, mentre una terza è stata colpita. nessuno è rimasto ferito. A pubblicare le immagini dello stato della galleria è il sindaco di sindaco di Vilminore di Scalve, Pietro Orrù, sul suo profilo Facebook: “Nonostante la galleria in questione non goda certamente di ottima salute dal punto di vista manutentivo, attualmente la situazione dovrebbe essere sotto controllo in quanto il problema odierno è stata immediatamente preso in carico da parte dei ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

