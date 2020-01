Barbara D’Urso e Silvia Toffanin insieme: ed è subito show (Di sabato 11 gennaio 2020) È stata eletta come il personaggio televisivo più significativo dell’ultimo decennio da un sondaggio del Corriere della Sera. Oggi, nel salotto di Silvia Toffanin, entra in scena la “wonder woman” Barbara D’Urso, stakanovista d’eccellenza di Mediaset. Al timone di una serie di numerosi programmi di Canale 5, la conduttrice ripercorre a Verissimo la sua incredibile carriera televisiva. Il pazzo Capodanno di Barbara D’Urso A Verissimo Silvia Toffanin e Barbara D’Urso vanno in onda con un vero e proprio show fatto di scherzi, divertimento, grasse risate e molta complicità. La Toffanin ha invitato la collega nel suo programma per un’intensa intervista che tocca diversi contenuti, dall’amore al prestisioso riconoscimento ricevuto dal Corriere della Sera e per il quale Barbarella va davvero orgogliosa. L’intervista scorre sul filo delle interruzioni, dovute a scherzi e battute reciproche che ... Leggi la notizia su thesocialpost

