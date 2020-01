Avanti un altro! cambia conduttore: la decisione di Paolo Bonolis sul gioco finale (Di sabato 11 gennaio 2020) Il ritorno di Avanti un altro! nel preserale di Canale 5 Da circa una settimana Canale 5 ha deciso di rivoluzionare la fascia preserale dopo il predominio di Gerry Scotti. Infatti quest’ultimo, infatti, per diversi mesi è stato alla guida di due game show: Caduta Libera classico, ma anche la versione Splash estiva, è poi Conto alla Rovescia. E proprio il quiz appena citato ha abbassato la media di share facendosi battere nettamente dalla concorrenza formata da L’Eredità di Flavio Insinna. Ora, invece, col ritorno di Avanti un altro! con Paolo Bonolis e Luca Laurenti c’è stato un netto aumento degli ascolti. Luca Laurenti nuovo conduttore del game show della rete ammiraglia Mediaset Ebbene sì, nella nona stagione di Avanti un altro! ha un nuovo conduttore che per non si è comportato in modo esemplare. Nell’appuntamento in onda due giorni fa, giovedì 9 gennaio, il ... Leggi la notizia su kontrokultura

