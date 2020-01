Altri 11 migranti naufragati nell'Egeo

Nuova tragedia in mare. 11,tra cui 8 bambini, sono morti quando la loro imbarcazione è affondatae acque del Maral largo di Cesme,Turchia. Otto persone sono state salvate. Non è nota la nazionalità delle vittime. Lo riferiscono le autorità turche. La località turistica turca di Cesme è divisa da uno stretto braccio di mare dall'isola greca di Chios, uno dei principali punti di approdo deiche arrivano in Grecia dalle coste turche.(Di sabato 11 gennaio 2020)