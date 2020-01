Allenamento in inverno, gli effetti sul raffreddore e quando è vietato (Di sabato 11 gennaio 2020) La stagione invernale è spesso foriera di leggeri malanni come il raffreddore, la tosse e qualche linea di febbre. In questi frangenti, tra le domande che ci si pongono ci sono quelle relative all‘attività fisica. Conviene farla o è meglio rimanere a riposo? A chiarire le risposte a questo interrogativo ci ha recentemente pensato il Dottor Jayson Loeffert, medico dello sport presso il Penn State Health Milton S. Hershey Medical Center (USA). L’esperto ha sottolineato il fatto che, facendo attività fisica quando si ha il raffreddore, si ha la possibilità di apprezzare un beneficio notevole. Parliamo nello specifico dell’aumento della frequenza cardiaca che, quando si è sotto sforzo per via dell’esercizio fisico, rappresenta un fattore in grado di favorire l’efficienza del flusso ematico. Parlando dei vantaggi dell’Allenamento in inverno quando si ha il ... Leggi la notizia su dilei

