Wanda Nara, lo avete notato anche voi quel particolare sul suo abito? (Di venerdì 10 gennaio 2020) Ne abbiamo parlato a lungo, ma c’è un dettaglio che Wanda Nara fa trapelare soltanto a puntata terminata. Del resto lo sapete già, questo Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ce ne regalerà delle belle. La prima puntata ha visto la provvisoria eliminazione di Fabio Testi e l’arrivo nella casa di Elga Endaru, ex di Pago, uno dei concorrenti di quest’anno, e scopriremo solo venerdì prossimo se l’ex compagna del cantante rimarrà dentro la casa. Sul palco dello show è apparso un tripudio di paillettes, trasparenze e tacchi a spillo grazie a Wanda Nara, che ha partecipato alla prima puntata con un sensuale abito nero vedo non vedo ricoperto di ricami luccicanti. Avevamo lasciato Wanda Nara con un look total white alla conferenza stampa di lancio del Grande Fratello Vip 2020, occasione in cui la moglie del calciatore Mauro Icardi aveva sfoggiato un tailleur maschile in bianco, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

GrandeFratello : 20 anni di storia, di situazioni incredibili... un viaggio pazzesco che non finisce mai... ?? Benvenuti ad una nuo… - dardo82 : RT @telegnocca: lo spettacolare vestito trasparente indossato ieri dalla divina Wanda Nara #gfvip2020 ?????????? - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip, intervista a Wanda Nara: “Il mondo del calcio è maschilista. A nessuno dei miei figli auguro d… -