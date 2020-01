The Witcher: l'impressionante compenso di Henry Cavill è stato rivelato! (Di venerdì 10 gennaio 2020) È stato rivelato il compenso di Henry Cavill, protagonista della serie tv Netflix The Witcher, che a quanto pare risulta essere davvero sostanzioso. La serie tv Netflix The Witcher ha già riscosso un notevole successo dalla sua uscita e, nelle ultime ore, è stato rivelato il compenso del protagonista Henry Cavill, che risulta essere una cifra molto elevata. Come riferisce il sito VRG.com, a quanto pare la star Henry Cavill, nota per la sua interpretazione di Superman dell'universo cinematografico DC, avrebbe ricevuto un compenso pari a $400.000 per episodio, per un totale di $3,2 milioni guadagnati interpretando Geralt di Rivia. Un cachet molto alto per una serie ispirata a una saga di romanzi, fino ad oggi, di nicchia ma che fa capire il ... Leggi la notizia su movieplayer

