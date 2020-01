Smagliature: la bellezza autentica che le star del web ( e non solo) non nascondono più (Di venerdì 10 gennaio 2020) Grazie a personaggi celebri come Busy Philipps, Chrissy Teigen e Ashley Graham, mostrare i propri “difetti” estetici e soprattutto accettarli sta rendendo le donne più rilassate su questa tematica allontanando, finalmente, lo stereotipo di perfezione. Questo non vuol dire trascurarsi o non prendersi più cura della propria pelle o del corpo, semplicemente equivale all’accettazione di quelle piccole imperfezioni che fanno parte della natura umana. La bellezza dei corpi veri Photoshop e filtri bellezza spariscono a favore dell’autenticità. Poco importa se un corpo è caratterizzato da pelle a buccia d’arancia, rilassamenti cutanei o Smagliature: la vera bellezza sta proprio in questi piccoli difetti che rendono il corpo della donna unico e bellissimo. Il movimento del body positive insegna: basta esaltare la perfezione, soprattutto quanto questa è data da make up, photoshop e filtri. E le ... Leggi la notizia su bigodino

