Sci: Cortina, a Lino Lacedelli intitolata la pista 'Cinque Torri' (3) (Di venerdì 10 gennaio 2020) (Adnkronos) - La tenacia di Lacedelli lo portò anche, cinquant’anni dopo la conquista del K2 nel 2004, a farvi ritorno. Con lui la figlia ed il genero, una squadra di portatori, un medico, un massaggiatore. Impiegarono 14 giorni per raggiungere il campo base a 5000 metri. Era il 2004, Lino aveva 79 Leggi la notizia su liberoquotidiano

parcheggiando : RT @Forchielli: Dolomiti il grande carosello: da Corvara a Cortina ad Alleghe senza mai togliersi gli sci ? progetto da ?? Mil per i Giochi… - fedescrocco : RT @Forchielli: Dolomiti il grande carosello: da Corvara a Cortina ad Alleghe senza mai togliersi gli sci ? progetto da ?? Mil per i Giochi… - mikymikybl77 : RT @Forchielli: Dolomiti il grande carosello: da Corvara a Cortina ad Alleghe senza mai togliersi gli sci ? progetto da ?? Mil per i Giochi… -