Salvini esulta per i follower: “200.000 su TikTok e 4 mln su Facebook” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Matteo Salvini esulta per il primo traguardo raggiunto su TikTok: il leader della Lega ha infatti totalizzato quasi 200 mila follower, da aggiungersi ai 4 milioni di like di cui gode la sua pagina Facebook e ai 2 milioni che lo seguono su Instagram. Salvini e i follower su TikTok A fornire questi numeri è stato lui stesso in una diretta Facebook dall’aeroporto di Linate, mentre attendeva la partenza del suo volo diretto in Calabria. Qui è infatti atteso a Rende, Botricello e Crotone per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di domenica 26 gennaio 2020. Ha ringraziato per la crescita della sua pagina “alla faccia di tutti i soloni, gli intellettualoni e i professoroni che avevano decretato la morte mia e della Lega“, affermando invece di essere più vivo, vivace e vincente che mai. A dimostrarlo anche il fatto che nella prima settimana del 2020 quella ... Leggi la notizia su notizie

