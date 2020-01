Rosa Bazzi, dolore e disperazione per l’uccisione del compagno (Di venerdì 10 gennaio 2020) Rosa Bazzi ha lanciato un grido di dolore per la morte del detenuto Marco Alberti, l’ergastolano di cui era innamorata. Ricordiamo che la 56enne sta scontando la pena dell’ergastolo presso il carcere di Bollate in quanto autrice (assieme al marito Olindo Romano) della famigerata strage di Erba. La donna, una volta venuta a conoscenza dell’uccisione di Alberti, è sprofondata nella disperazione più totale. Rosa aveva riposto in Marco quell’amore di donna che nei riguardi di Olindo era oramai svanito. Il 60enne è morto lo scorso 16 dicembre, sembra che avesse fatto tornare il sorriso sul volto di Bazzi dopo tanto tempo. Il settimanale Giallo parla di una voglia di vivere ritrovata, tanto da spingere Rosa a chiedere al tribunale di sorveglianza la semilibertà per motivi di lavoro. (Continua…) In realtà, i giudici non si sono ancora espressi sulla ... Leggi la notizia su howtodofor

