Roma | Veretout e Diawara consentono ai terzini di alzarsi

La mediana della Roma è ormai composta da Veretout e Diawara. consentono ai terzini di alzarsi contemporaneamente Nei primi mesi di Roma, Fonseca ha sperimentato diverse soluzioni tattiche. A volte un terzino restava bloccato con l'altro che si sovrapponeva, si formava quindi una difesa a 3 ibrida. Con le mediana Diawara e Veretout, si vede invece maggiore simmetria. Entrambi i laterali bassi si alzano per dare ampiezza. Si vede nella slide sopra. La Roma consolida il possesso, con Florenzi e Kolarov molto larghi. Fondamentale il lavoro di Diawara e Veretout a protezione dei difensori.

