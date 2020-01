Repubblica: slitta Tonelli alla Samp. Quando ci sono De Laurentiis e Ferrero c’è poco da stare sereni (Di venerdì 10 gennaio 2020) Repubblica – slitta l’arrivo di Tonelli alla Samp: De Laurentiis si mette di traverso con Ferrero Intoppi dell’ultimo minuto hanno bloccato l’arrivo di Tonelli alla Sampdoria, lo riferisce oggi Repubblica che parla di questioni legate ai diritti d’immagine del calciatore. Quando ci sono di mezzo De Laurentiis e Ferrero del resto c’è poco da stare sereni Lo aspettavano a Genova già ieri sera o al massimo questa mattina. Perché l’accordo con la S.s.c. Napoli per il prestito di Lorenzo Tonelli sino a fine campionato con diritto di riscatto fissato in tre milioni sembrava fatto e invece il calciatore non è arrivato. Qualche intoppo con De Laurentiis ha frenato la trattativa, i problemi non dovrebbero essere di natura economica (la cessione temporanea sarebbe comunque gratuita, il club blucerchiato è disposto ad accollarsi la parte rimanente in ... Leggi la notizia su ilnapolista

