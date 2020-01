Referendum taglio parlamentari, Pagano (FI): “Consegnate le firme, tutto è andato in maniera regolare” (Di venerdì 10 gennaio 2020) “Abbiamo appena consegnato l’elenco dei 71 sottoscrittori affinché venga indetto un Referendum popolare per fare esprimere gli italiani sul taglio dei parlamentari. Questo è avvenuto in modo regolare, siamo soddisfatti e adesso attendiamo che il procedimento faccia il suo corso”. È il commento di Nazario Pagano all’uscita dalla Cassazione dopo il deposito delle firme dei senatori che chiedono la cancellazione della legge che porterà alla riduzione dei parlamentari. “tutto si è normalizzato ora aspettiamo tempi tecnici con cui la Cassazione invierà l’atto al Governo e poi quest’ultimo emanerà un decreto con cui si promulgherà la data del Referendum e quindi salvo cose imprevedibili il Referendum si terrà”, ha poi aggiunti Andrea Cangini, esponente di Forza Italia L'articolo Referendum taglio parlamentari, Pagano (FI): “Consegnate le ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

