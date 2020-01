Programmi TV di stasera, sabato 11 gennaio 2020. Su Rai3 «Dogman» (Di sabato 11 gennaio 2020) Dogman Rai1, ore 21.35: Meraviglie Alberto Angela conduce la seconda puntata di Meraviglie – La penisola dei tesori. In apertura di puntata si andrà tra le cupole di San Marco, sul tetto della basilica di Venezia. Da lì si partirà alla scoperta della città lagunare. Ci si sposterà lungo i percorsi meno conosciuti di Palazzo Ducale e ci si addentrerà negli aspetti più oscuri della storia di Venezia. Nel carcere dei Piombi si incontrerà Giacomo Casanova, interpretato da Fabio Troiano, mentre Ottavia Piccolo racconterà le sue esperienze di veneziana per scelta. Si andrà poi in Campania, a Paestum, un pezzo di Magna Grecia nel Mezzogiorno d’Italia, dove sembra che Dei ed eroi mitici si aggirino ancora tra i grandi templi di Hera, di Atena, di Nettuno. Nel bellissimo museo si potrà vedere fra l’altro la magnifica Tomba del tuffatore, una delle pitture più famose di tutta l’eredità ... Leggi la notizia su davidemaggio

