Prodi assicura | ‘Dietro le Sardine non ci sono io’

Dalla presidenza della Repubblica alle Sardine passando per il lavoro di Luigi Di Maio come Ministro degli Esteri: Romano Prodi al Corriere della Sera. Intervenuto ai microfoni de il Corriere delle Sera, Romano Prodi ha parlato della situazione politica italiana in vista del voto in Emilia Romagna e della tensione sullo scacchiere del Medio Oriente. Romano Prodi al Corriere della Sera: "Non ho mai puntato alla Presidenza della Repubblica" Nella prima parte della sua intervista Romano Prodi ha declinato l'invito al Quirinale, facendo sapere di non essere interessato alla Presidenza della Repubblica, come invece ipotizzato da molti. "Prodi, un nonno al Quirinale. C'è chi dice così? Bene: di questa espressione mi interessa solo la parola nonno. Un nonno felice. Prima di andare in pensione a me piaceva fare il premier. Questo sì che mi piaceva, ma non ho ...

