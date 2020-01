Prato, cinese pregiudicato aggredisce uomo con mannaia: arrestato (Di venerdì 10 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero si è scagliato contro il 50enne, fermo a bordo strada per una telefonata: prima i colpi di mannaia, poi i calci alla schiena ed al costato dopo averlo mandato a terra. Regolare sul territorio italiano, lo straniero è un pregiudicato Si è scagliato contro un italiano di 50 anni fermo a bordo strada mentre si trovava in sella al suo scooter, colpendolo con una mannaia e quindi infierendo su di lui con dei calci dopo averlo fatto finire a terra, per questo motivo un pluripregiudicato cinese si trova ora dietro le sbarre di una cella di sicurezza a Prato. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, l'episodio si è verificato durante la mattinata di ieri, giovedì 9 gennaio, all'incrocio tra via Marini e via Pistoiese. Sono all'incirca le 10:15, quando l'italiano decide di arrestare la corsa del suo mezzo per una sosta a bordo strada, con lo scopo ... Leggi la notizia su ilgiornale

corezzimau : @Luca_Gualtieri1 Prato è provincia cinese - VBranchetti : @Drittorovescio_ @GiorgiaMeloni Ho lavorato in nero per 2 anni circa in ditta cinese nel macrolotto di Prato. Tene… - peppiniellopz : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Cinese armato di mannaia attacca passante italiano a Prato -