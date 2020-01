Oroscopo weekend Ada Alberti: previsioni 11 e 12 gennaio 2020 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Oroscopo Ada Alberti a Pomeriggio 5, sabato 11 e domenica 12 gennaio Ada Alberti è tornata a Pomeriggio 5 dopo la pausa delle feste. La nota astrologa, che ha svelato le previsioni della settimana martedì scorso a Mattino 5, oggi ha chiuso il programma condotto da Barbara d’Urso con l’Oroscopo del weekend. Come di consueto Ada Alberti ha parlato dell’amore, del lavoro e della fortuna, assegnando una serie di voti ai segni dello zodiaco. L’Oroscopo dell’11 e 12 gennaio di Ada Alberti ha illustrato inoltre chi potrà agire, favorito dalle stelle, e quali segni invece dovranno prestare attenzione nel corso di questo sabato e questa domenica. Barbara d’Urso ha ascoltato con molta attenzione l’Oroscopo di Ada Alberti, soprattutto per quanto riguarda il suo segno, quello del Toro. Oroscopo di Ada Alberti: previsioni 11/12 gennaio a Pomeriggio ... Leggi la notizia su lanostratv

