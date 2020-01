"Non trovo operaie, non rinunciano al reddito di cittadinanza". La denuncia di un'imprenditrice (Di venerdì 10 gennaio 2020) Il reddito di cittadinanza non solo non ha abolito la povertà, come ha dichiarato il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, ma ha anche creato nuovi problemi agli imprenditori. È il caso, come riporta Il Messaggero, di Mihaela Rujoiu. La donna è infatti alla ricerca di 16 operaie, ma non riesce a trovarle perché le potenziali lavoratrici preferiscono fruire della misura fortemente voluta dal M5s.In molte si sono presentate ai colloqui ma c’è chi preferisce lavorare pochi mesi e poi prendere la disoccupazione o chi in nero per non perdere il reddito di cittadinanza. Mihaela Rujoiu, imprenditrice della Mikela Group srl a Senigallia, si occupa di pulizie in vari settori. La donna è arrivata in Italia dalla Romania nel 1991 e ha iniziato subito a lavorare come donna della pulizie, pur avendo studiato nel suo Paese.Ha poi fondato la ... Leggi la notizia su huffingtonpost

matteosalvinimi : Incontro commovente. Se trovo la forza per non mollare mai è grazie al vostro affetto, alla vostra energia e al vos… - LegaSalvini : #Salvini: Incontro commovente. Se trovo la forza per non mollare mai è grazie al vostro affetto, alla vostra energi… - matteorenzi : Trovo esagerato l’atteggiamento di chi ipotizza adesso una vera e propria guerra: ci saranno reazioni del mondo sci… -