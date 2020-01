Meteo Roma, l’Inverno dell’Anticiclone: oggi minima di 0°C e massima di +15°C [FOTO e DATI] (Di venerdì 10 gennaio 2020) A Roma fa freddo. Anzi no, a Roma fa caldo. Di certo c’è soltanto che splende il sole, indisturbato, da tanti giorni. C’è qualche nuvoletta nel cielo, ma non piove da settimane. Nulla di grave, dopo un autunno ultra piovoso. E nulla di anomalo, perchè l’Anticiclone è una delle figure bariche caratteristiche dell’Inverno Mediterraneo. Quest’anno, però, è particolarmente forte e duraturo. Così a Roma fa freddo di notte, più del normale, e caldo di giorno, più del normale. oggi abbiamo raggiunto il picco di questi estremi con una grande escursione termica giornaliera: all’alba, la temperatura minima è piombata a 0°C nella Capitale, ma nel primo pomeriggio la colonnina di mercurio registra +15°C. Siamo in entrambi i casi circa 4°C oltre le medie del periodo: a Gennaio, infatti, la norma di Roma sarebbe di avere +4°C nelle minime e +11°C nelle ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

