Libia e Iran | Di Maio difende Conte ma piovono accuse di dilettantismo

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito alla crisi libica e alla tensione USA-Iran (dopo l'omicidio del generale numero due di Teheran, Quassem Soleimani) difende il basso profilo tenuto dal governo e dal premier Giuseppe Conte: "L'impegno dell'Italia è massimo... Dall'Iran alla Libia ci troviamo di fronte a cornici complesse, serve prudenza, bisogna agire con responsabilità. Gli attacchi rivolti a Conte sono gratuiti e ingiustificati, il presidente sta dando il massimo". In una intervista al Corriere della Sera Di Maio spiega che con "il collega tedesco Maas, stiamo preparando la conferenza di Berlino... Se non coinvolgiamo tutti non riusciamo a fermare le interferenze esterne". Basso profilo e prudenza che le opposizioni, ma anche la stampa meno tenera con il governo giallo-rosso, definiscono con altri termini: assenza, irrilevanza, improvvisazione

