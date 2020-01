Lapo Elkann, il fan lo deride per i problemi con la droga. Ma lui lo asfalta così (Di venerdì 10 gennaio 2020) Non è un periodo facile per Lapo Elkann. Il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 8 gennaio, ha pubblicato le prime immagini dopo lo schianto in cui ha rischiato di morire. L’imprenditore è stato fotografato a St.Moritz con un amico, che lo aiuta nella riabilitazione. Lapo Elkann, visibilmente provato si sposta ancora su una sedia a rotelle, ma approfitta delle giornate di sole per ricominciare a camminare seppure per brevi tratti. Ha perso dieci chili ed è molto provato, ma pronto per ripartire per una nuova sfida. Mentre viaggiava da Gerusalemme a Tel Aviv è stato coinvolto in un incidente ed è finito in coma per due giorni. “Voglio dedicare il mio tempo, il mio cuore e risorse economiche a fare del bene occupandomi della mia Onlus, che non è un capriccio da bambino viziato”, ha dichiarato poco dopo essersi ripreso. “Lapo Elkann non è come lo descrivono ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

